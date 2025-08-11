https://1prime.ru/20250811/rynok-860584265.html

Российский рынок акций заметно вырос, отыгрывая внешнеполитический позитив

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос третью сессию подряд благодаря позитивным внешнеполитическим ожиданиям, главный индекс протестировал утром на прочность круглый уровень в 3000 пунктов, поднявшись до 3015,62 пункта, однако потом ушел ниже, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35% относительно предыдущего закрытия, до 2964,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,79%, до 1241,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,49%, до 1172,08 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько растерял темпы роста - 1%. В частности, заметно подорожали в понедельник бумаги НЛМК (+4,1%), "Северстали" (+4,9%), ММК (+3,9%), "Ростелекома" (+2,3%). Подешевели бумаги ЮГК (-1,8%), "Полюса" (-2,6%), "Т-Техно" (-1,5%), "Хэдхантера" (-1,7%). "В цене российских акций сократился "геополитический дисконт" на фоне сообщений о предстоящем 15 августа саммите президентов РФ и США. Инвесторы рассчитывают на то, что что итогам встречи на Аляске появится прогресс в урегулировании украинского конфликта, обозначатся перспективы демонтажа санкций и экономического сотрудничества", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Между тем, на рынке перед закрытием основной сессии резко увеличилась волатильность, реагируя на заявления президента США Дональда Трампа, который, в частности, сказал что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Это вызвало небольшой подскок индекса Мосбиржи, примерно на 0,5 процентного пункта, однако он немного не дошел до уровня 3000 пунктов. Затем Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной и он попросит его завершить конфликт на Украине. Также Трамп заявил, что после его встречи с Путиным он ожидает встречи того с Зеленским либо трехстороннего саммита с участием последнего. В итоге индекс Мосбиржи после слов Трампа временно терял около 1 процентного пункта роста. А после сильного импульса роста рынок может сделать паузу или коррекционно остыть, инвесторы продолжат внимательно следить за новостным потоком, полагает Шепелев. Индексу Мосбиржи до появления конкретики в достижении прогресса в заключении мирного соглашения, скорее всего, будет сложно закрепиться выше 3000 пунктов, при этом можно ожидать его коррекционного движения вниз - к 2926 пунктам, заключает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

