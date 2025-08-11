https://1prime.ru/20250811/rzhd--860575562.html

Грузоотправители в июле не предъявили РЖД 2,2 миллиона тонн угля

Грузоотправители в июле не предъявили РЖД 2,2 миллиона тонн угля - 11.08.2025, ПРАЙМ

Грузоотправители в июле не предъявили РЖД 2,2 миллиона тонн угля

Грузоотправители в июле 2025 года не предъявили к перевозке на сети РЖД по согласованным заявкам 2,2 миллиона тонн угля, в том числе 1,3 миллиона тонн на... | 11.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Грузоотправители в июле 2025 года не предъявили к перевозке на сети РЖД по согласованным заявкам 2,2 миллиона тонн угля, в том числе 1,3 миллиона тонн на экспорт, из них 0,9 миллиона тонн в восточном направлении, сообщили РЖД со ссылкой на данные своей "дочки" - Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ). "В июле к перевозке не предъявили 2,2 миллиона тонн угля. По данным обзора Института экономики и развития транспорта, объемы экспортного угля, непредъявленного к погрузке по согласованным заявкам, составили 1,3 миллиона тонн (из них в восточном направлении – 0,9 миллиона тонн), во внутреннем сообщении – 900 тысяч тонн", - говорится в сообщении РЖД. Рентабельность поставок российского твердого топлива, указано в сообщении, сохраняется на низком уровне, что прежде всего связано со снижением мировых цен, а также высоким курсом рубля. Объемы погрузки угля за июль в целом составили 25,3 миллиона тонн (-3,2% к июлю 2024 года), из них на экспорт в восточном направлении – 10 миллионов тонн (+13,4%). Всего на экспорт по сети РЖД в июле перевезено 14,7 миллиона тонн угля (-0,5%). Уточняется, что 56% всего угля погружено в восточном направлении. При этом в экспортном сообщении на восток 84% угля следовало в инновационных вагонах (с нагрузкой 25 тонн на ось и выше). "Профицит парка полувагонов составляет 33%: при расчетном количестве полувагонов для выполнения заявленного объема перевозок на июль 293 тысячи единиц фактическое содержание парка составило 391 тысяча единиц", - добавляется в сообщении. РЖД и ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы РЖД Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которые это касается, он назвал строительную и угольную. РЖД, сообщал Глазков, предлагают увеличить штраф за непредъявление груза к перевозке по согласованной ранее заявке минимум в 10 раз и ожидают рассмотрения таких законодательных изменений в осеннюю сессию Госдумы.

