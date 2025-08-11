CNN: Европа боится остаться незаметной в истории

https://1prime.ru/20250811/sammit-860572314.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе. "Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске. Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе.
"Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске.
Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным.
