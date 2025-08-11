Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN: Европа боится остаться незаметной в истории - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/sammit-860572314.html
CNN: Европа боится остаться незаметной в истории
CNN: Европа боится остаться незаметной в истории - 11.08.2025, ПРАЙМ
CNN: Европа боится остаться незаметной в истории
Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:09+0300
2025-08-11T15:09+0300
политика
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе. "Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске. Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным.
https://1prime.ru/20250811/radio--860570903.html
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_89:0:2333:1683_1920x0_80_0_0_f79c874362f32df542b7e4dd3bb81b9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, cnn
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, CNN
15:09 11.08.2025
 
CNN: Европа боится остаться незаметной в истории

CNN: Европа боится остаться незаметной в истории из-за саммита РФ и США

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании посольства США
Флаги России и США на здании посольства США - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе.
"Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске.
Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Радио "Судного дня" передало сообщения перед встречей Путина и Трампа
14:46
 
ПолитикаРОССИЯАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала