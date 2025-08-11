Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии оценили перспективы встречи Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/sanktsii-860553847.html
В Индии оценили перспективы встречи Путина и Трампа
В Индии оценили перспективы встречи Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
В Индии оценили перспективы встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T09:41+0300
2025-08-11T09:41+0300
экономика
россия
индия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_0:189:4696:2831_1920x0_80_0_0_a5985428296dfe2a7a814b700e04750b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – ПРАЙМ. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на Нью-Дели, считает бывший индийский дипломат Аджай Бисария."Индия приветствовала инициативу по Аляске, которая также может привести к ослаблению вторичных санкций. Индия является ключевой заинтересованной стороной: мир в Европе может сопровождаться возможностью устранить сопутствующий ущерб, нанесенный индо-американским отношениям", - написал Бисария в статье для газеты Times of India. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг на прошлой недели, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "Если саммит на Аляске приведет хотя бы к скромному прорыву в отношении Украины, это может вызвать цепную реакцию: ослабление трансатлантической напряженности, создание пространства для пересмотра санкций и снижение тарифных ставок для Индии", - считает бывший дипломат. Вместе с тем, он отмечает, что Индия должна быть готова и к неудачному исходу переговоров, который может ужесточить позицию Трампа.
https://1prime.ru/20250811/smi-860552430.html
индия
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_336:0:4360:3018_1920x0_80_0_0_6502dcc4ed23b3a015c7ef57e1f09c91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
09:41 11.08.2025
 
В Индии оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Экс-дипломат Бисария: встреча Путина и Трампа может ослабить вторичные санкции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – ПРАЙМ. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на Нью-Дели, считает бывший индийский дипломат Аджай Бисария.
"Индия приветствовала инициативу по Аляске, которая также может привести к ослаблению вторичных санкций. Индия является ключевой заинтересованной стороной: мир в Европе может сопровождаться возможностью устранить сопутствующий ущерб, нанесенный индо-американским отношениям", - написал Бисария в статье для газеты Times of India.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг на прошлой недели, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
"Если саммит на Аляске приведет хотя бы к скромному прорыву в отношении Украины, это может вызвать цепную реакцию: ослабление трансатлантической напряженности, создание пространства для пересмотра санкций и снижение тарифных ставок для Индии", - считает бывший дипломат.
Вместе с тем, он отмечает, что Индия должна быть готова и к неудачному исходу переговоров, который может ужесточить позицию Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
09:14
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала