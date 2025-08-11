https://1prime.ru/20250811/sber-860555401.html

Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9%

экономика

банки

финансы

сбербанк

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-июль вырос на 7,9%, до 29,8 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 6,7%, составив 12,3 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-июле выросли на 8,9%, а в июле - на 0,7%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки сократились за семь месяцев на 3,5%, а в июле показали рост на 5,7%.

