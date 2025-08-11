Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.08.2025
Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9%
Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9% - 11.08.2025, ПРАЙМ
Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9%
Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-июль вырос на 7,9%, до 29,8 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 6,7%, составив 12,3 триллиона рублей,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-июль вырос на 7,9%, до 29,8 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 6,7%, составив 12,3 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-июле выросли на 8,9%, а в июле - на 0,7%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки сократились за семь месяцев на 3,5%, а в июле показали рост на 5,7%.
Новости
банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
10:28 11.08.2025 (обновлено: 10:29 11.08.2025)
 
Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9%

Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за январь-июль выросли на 7,9%, юрлиц - упали на 6,7%

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-июль вырос на 7,9%, до 29,8 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 6,7%, составив 12,3 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-июле выросли на 8,9%, а в июле - на 0,7%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки сократились за семь месяцев на 3,5%, а в июле показали рост на 5,7%.
"СберСтрахование жизни" предложила стратегию накопления для покупки жилья
4 августа, 09:00
"СберСтрахование жизни" предложила стратегию накопления для покупки жилья
4 августа, 09:00
 
Заголовок открываемого материала