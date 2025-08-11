https://1prime.ru/20250811/sberbank--860561242.html
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах - 11.08.2025, ПРАЙМ
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T11:34+0300
2025-08-11T11:34+0300
2025-08-11T11:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5accd2ebf7b16fa037204e8c2837b4f8.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. "Скоро тут будет оплата айфоном, следите за обновлениями", - сообщается на экране платежного терминала банка. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а "Сбер" были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. Теперь, по словам Грефа, не нужны ни пластиковые карточки, ни телефоны, банк абсолютно независим от любых провайдеров. А степень безопасности оплаты по биометрии такова, что за полтора года не было зафиксировано ни одного мошенничества, указывал он. У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой. В первом полугодии 2025 года россияне провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщал банк.
https://1prime.ru/20250811/sberbank-860555187.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5e5687ed2564e72cf346c44ed6480f99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк, apple
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк, Apple
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости.
"Скоро тут будет оплата айфоном, следите за обновлениями", - сообщается на экране платежного терминала банка.
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а "Сбер" были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. Теперь, по словам Грефа, не нужны ни пластиковые карточки, ни телефоны, банк абсолютно независим от любых провайдеров. А степень безопасности оплаты по биометрии такова, что за полтора года не было зафиксировано ни одного мошенничества, указывал он.
У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой. В первом полугодии 2025 года россияне провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщал банк.
Сбербанк в январе-июле нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 0,6%