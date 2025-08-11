Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах

https://1prime.ru/20250811/sberbank--860561242.html

Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T11:34+0300

2025-08-11T11:34+0300

2025-08-11T11:34+0300

экономика

финансы

банки

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5accd2ebf7b16fa037204e8c2837b4f8.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. "Скоро тут будет оплата айфоном, следите за обновлениями", - сообщается на экране платежного терминала банка. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а "Сбер" были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. Теперь, по словам Грефа, не нужны ни пластиковые карточки, ни телефоны, банк абсолютно независим от любых провайдеров. А степень безопасности оплаты по биометрии такова, что за полтора года не было зафиксировано ни одного мошенничества, указывал он. У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой. В первом полугодии 2025 года россияне провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщал банк.

