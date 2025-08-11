Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/sberbank--860561242.html
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах - 11.08.2025, ПРАЙМ
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах
Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T11:34+0300
2025-08-11T11:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5accd2ebf7b16fa037204e8c2837b4f8.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости. "Скоро тут будет оплата айфоном, следите за обновлениями", - сообщается на экране платежного терминала банка. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а "Сбер" были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. Теперь, по словам Грефа, не нужны ни пластиковые карточки, ни телефоны, банк абсолютно независим от любых провайдеров. А степень безопасности оплаты по биометрии такова, что за полтора года не было зафиксировано ни одного мошенничества, указывал он. У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой. В первом полугодии 2025 года россияне провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщал банк.
https://1prime.ru/20250811/sberbank-860555187.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5e5687ed2564e72cf346c44ed6480f99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк, apple
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк, Apple
11:34 11.08.2025
 
Сбербанк планирует внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах

Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность оплаты айфоном на терминалах

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном на терминалах, заметил корреспондент РИА Новости.
"Скоро тут будет оплата айфоном, следите за обновлениями", - сообщается на экране платежного терминала банка.
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а "Сбер" были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. Теперь, по словам Грефа, не нужны ни пластиковые карточки, ни телефоны, банк абсолютно независим от любых провайдеров. А степень безопасности оплаты по биометрии такова, что за полтора года не было зафиксировано ни одного мошенничества, указывал он.
У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой. В первом полугодии 2025 года россияне провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщал банк.
Вывеска Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Сбербанк в январе-июле нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 0,6%
10:20
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯГерман ГрефВладимир ПутинСбербанкApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала