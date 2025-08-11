https://1prime.ru/20250811/sberbank-860554494.html

Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк. "За семь месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году - до 971,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,1%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.

