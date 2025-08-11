https://1prime.ru/20250811/sberbank-860554494.html
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ - 11.08.2025, ПРАЙМ
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T09:59+0300
2025-08-11T09:59+0300
2025-08-11T09:59+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111633_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_f9a698ba42f23553300216ee01511820.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк. "За семь месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году - до 971,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,1%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
https://1prime.ru/20250804/sber-860287278.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111633_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_22cfdadbad4dcc87b98fea3dab61d720.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк за семь месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк.
"За семь месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году - до 971,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,1%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях