Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ - 11.08.2025
Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ
2025-08-11T09:59+0300
2025-08-11T09:59+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк. "За семь месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году - до 971,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,1%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
2025
финансы, банки, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
09:59 11.08.2025
 
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%, до 971,5 миллиарда рублей, сообщил банк.
"За семь месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году - до 971,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,1%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Экономика Финансы Банки Герман Греф Сбербанк
 
 
