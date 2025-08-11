https://1prime.ru/20250811/sberbank-860555187.html

Сбербанк в январе-июле нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 0,6%

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-июле вырос на 0,6%, до 17,6 триллиона рублей, корпоративный - на 0,5%, до 27,9 триллиона, говорится в отчетности банка по РСБУ. "Розничный кредитный портфель вырос на 0,7% за месяц или на 1,1% с начала года без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам - до 17,6 трлн руб... Корпоративный кредитный портфель превысил 27,9 трлн руб., увеличившись на 0,9% в июле или на 2,9% с начала года без учета валютной переоценки", - говорится в сообщении банка. Согласно приведенной таблице, кредиты физлицам до формирования резервов выросли за январь-июль на 0,6%, до 17,616 триллиона рублей, юрлицам (до резервов) - на 0,5%, до 27,904 триллиона рублей.

