В Китае разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора - 11.08.2025
В Китае разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора
В Китае разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора - 11.08.2025, ПРАЙМ
В Китае разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора
2025-08-11T17:50+0300
2025-08-11T17:50+0300
технологии
общество
пекин
сша
китай
south china morning post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Китайские ученые разработали пусковую установку, которая предназначена для уничтожения космического мусора, но потенциально может использоваться как оружие, способное сбивать спутники, сообщает газета South China Morning Post в понедельник. Как отмечает издание, исследование проводилось группой китайский ученых под руководством доцента кафедры машиностроения Юэ Шуая в Нанкином университете науки и технологий. Результаты работы были ранее опубликованы в китайском научном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. "Пусковая установка была разработана для решения растущей проблемы орбитального мусора, ...вращающегося вокруг Земли. Она запускает капсулу с развертываемой сеткой, которая охватывает обломки и притягивает их в атмосферу, чтобы сжечь",- заявляют исследователи, их слова передает газета. Отмечается, что вибрации, вспышки и ракетное топливо давно являлись проблемой для оружия, расположенного в космосе, так как они могут повредить чувствительные приборы спутников, вызывать оптические помехи или затрачивают большое количество энергии. Новая пусковая установка компактна, не требует внешнего питания и технического обслуживания. Устройство, в отличие от традиционных орудий, поглощает энергию при помощи закрытого газового механизма и при выстреле не создает ни дыма, ни вспышки, а его вибрация незначительна. Благодаря этому капсула с сеткой внутри может запускаться без воздействия на стартовую платформу. Газета пишет со ссылкой на астрофизика из Пекина, пожелавшего остаться анонимным, что небольшая модификация может превратить установку для уничтожения мусора в космическое оружие. "Не будет ни взрыва, ни видимой атаки, будет только спутник, который перестал отвечать. Сторонним наблюдателям может показаться, что произошел естественный сбой",- цитирует South China Morning Post его слова. В апреле начальник космических операций Космических сил ВС США генерал Ченс Солтцман, выступая на слушаниях в комиссии Конгресса по экономике и безопасности США и Китая, заявил, что спутники, вероятно, станут первыми объектами, которые окажутся под ударом в случае военного конфликта между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай открыто демонстрирует намерения доминировать в космосе, что представляет собой "серьёзную угрозу для процветания и безопасности США".
пекин
сша
китай
17:50 11.08.2025
 
В Китае разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора

SCMP: китайские ученые разработали пусковую установку для уничтожения космического мусора

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Китайские ученые разработали пусковую установку, которая предназначена для уничтожения космического мусора, но потенциально может использоваться как оружие, способное сбивать спутники, сообщает газета South China Morning Post в понедельник.
Как отмечает издание, исследование проводилось группой китайский ученых под руководством доцента кафедры машиностроения Юэ Шуая в Нанкином университете науки и технологий. Результаты работы были ранее опубликованы в китайском научном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.
"Пусковая установка была разработана для решения растущей проблемы орбитального мусора, ...вращающегося вокруг Земли. Она запускает капсулу с развертываемой сеткой, которая охватывает обломки и притягивает их в атмосферу, чтобы сжечь",- заявляют исследователи, их слова передает газета.
Отмечается, что вибрации, вспышки и ракетное топливо давно являлись проблемой для оружия, расположенного в космосе, так как они могут повредить чувствительные приборы спутников, вызывать оптические помехи или затрачивают большое количество энергии. Новая пусковая установка компактна, не требует внешнего питания и технического обслуживания. Устройство, в отличие от традиционных орудий, поглощает энергию при помощи закрытого газового механизма и при выстреле не создает ни дыма, ни вспышки, а его вибрация незначительна. Благодаря этому капсула с сеткой внутри может запускаться без воздействия на стартовую платформу.
Газета пишет со ссылкой на астрофизика из Пекина, пожелавшего остаться анонимным, что небольшая модификация может превратить установку для уничтожения мусора в космическое оружие.
"Не будет ни взрыва, ни видимой атаки, будет только спутник, который перестал отвечать. Сторонним наблюдателям может показаться, что произошел естественный сбой",- цитирует South China Morning Post его слова.
В апреле начальник космических операций Космических сил ВС США генерал Ченс Солтцман, выступая на слушаниях в комиссии Конгресса по экономике и безопасности США и Китая, заявил, что спутники, вероятно, станут первыми объектами, которые окажутся под ударом в случае военного конфликта между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай открыто демонстрирует намерения доминировать в космосе, что представляет собой "серьёзную угрозу для процветания и безопасности США".
Международная космическая станция
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
9 августа, 08:50
 
