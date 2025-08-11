Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве - 11.08.2025
Стало известно, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве
Spectator: сделка Москвы и Вашингтона по Арктике завершит конфликт на Украине
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сделка между Москвой и Вашингтоном по совместной разработке месторождений в Арктике поспособствует завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Spectator."Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирована Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — сказано в тексте статьи.По данным источников, в ходе предстоящей встречи на Аляске 15 августа президенты России и США могут договориться о взаимовыгодном соглашении. Согласно обсуждаемому сценарию, Москва предоставит Вашингтону доступ к совместной разработке арктических ресурсов, а взамен получит американскую поддержку своих условий урегулирования украинского конфликта.В издании также заметили, что такие договоренности фактически заставят Киев принять российские условия по Крыму и Донбассу. В случае заключения сделки украинская сторона, вероятно, назовёт её "предательством национальных интересов".
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Аляска
14:43 11.08.2025
 
Стало известно, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве

Spectator: сделка Москвы и Вашингтона по Арктике завершит конфликт на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сделка между Москвой и Вашингтоном по совместной разработке месторождений в Арктике поспособствует завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Spectator.
"Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирована Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — сказано в тексте статьи.
По данным источников, в ходе предстоящей встречи на Аляске 15 августа президенты России и США могут договориться о взаимовыгодном соглашении. Согласно обсуждаемому сценарию, Москва предоставит Вашингтону доступ к совместной разработке арктических ресурсов, а взамен получит американскую поддержку своих условий урегулирования украинского конфликта.
В издании также заметили, что такие договоренности фактически заставят Киев принять российские условия по Крыму и Донбассу. В случае заключения сделки украинская сторона, вероятно, назовёт её "предательством национальных интересов".
Трубопровод на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В Госдуме сделали заявление о предстоящих переговорах на Аляске
Заголовок открываемого материала