МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сделка между Москвой и Вашингтоном по совместной разработке месторождений в Арктике поспособствует завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Spectator."Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирована Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — сказано в тексте статьи.По данным источников, в ходе предстоящей встречи на Аляске 15 августа президенты России и США могут договориться о взаимовыгодном соглашении. Согласно обсуждаемому сценарию, Москва предоставит Вашингтону доступ к совместной разработке арктических ресурсов, а взамен получит американскую поддержку своих условий урегулирования украинского конфликта.В издании также заметили, что такие договоренности фактически заставят Киев принять российские условия по Крыму и Донбассу. В случае заключения сделки украинская сторона, вероятно, назовёт её "предательством национальных интересов".

