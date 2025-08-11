https://1prime.ru/20250811/shoygu-860549623.html
НАТО готовится сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но без формального членства и гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию в целях формирования общественного мнения в пользу отказа от нейтралитета и присоединения страны к альянсу якобы в целях укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики", - написал Шойгу. На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность, пояснил он. "Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", - подчеркнул Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
