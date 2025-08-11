Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/shtraf-860576304.html
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей - 11.08.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T16:30+0300
2025-08-11T17:13+0300
экономика
технологии
бизнес
общество
москва
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250803/gd-860259056.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , москва, telegram
Экономика, Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Telegram
16:30 11.08.2025 (обновлено: 17:13 11.08.2025)
 
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Логотип мессенджера Telegram
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.
Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров
3 августа, 11:27
 
ЭкономикаТехнологииБизнесОбществоМОСКВАTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала