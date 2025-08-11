https://1prime.ru/20250811/shtraf-860576304.html

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей - 11.08.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T16:30+0300

2025-08-11T16:30+0300

2025-08-11T17:13+0300

экономика

технологии

бизнес

общество

москва

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250803/gd-860259056.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , москва, telegram