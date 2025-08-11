Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

https://1prime.ru/20250811/shtraf-860576304.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.
Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
