Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/shugai-860544991.html
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка - 11.08.2025, ПРАЙМ
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T00:36+0300
2025-08-11T00:36+0300
экономика
общество
россия
рф
москва
владимир путин
мгимо
мид
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860544991.jpg?1754861787
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Евгеньевич Шугаев родился 11 августа 1965 года в Москве. В 1987 году окончил Московский государственный институт (ныне университет) международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Кандидат экономических наук. После окончания института работал в различных коммерческих и государственных структурах. В 1994-1996 годах – вице-президент АОЗТ "Коммон Айркрафт Индастриз". С 1996 по 1997 год – исполнительный директор АОЗТ "Русдага". В 1997-2001 годах – исполнительный директор ЗАО "Агентство Юридический профиль". В 2001-2008 годах занимал должности консультанта заместителя генерального директора, помощника первого заместителя генерального директора, руководителя аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта". С 2008 года по 2009 год – руководитель аппарата генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии". С 2009 года по 2017 год Шугаев занимал пост заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех". Курировал внешнеэкономическую деятельность корпорации, а также вопросы маркетинговой политики, включая рекламно-выставочную деятельность и брендинг. Отвечал за подготовку и организацию крупнейших международных выставочных мероприятий, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС) и Международный форум "Технологии в машиностроении" (ТВМ). 31 января 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Дмитрий Шугаев занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом кафедры международного ВТС и высоких технологий на факультете международного бизнеса МГИМО. Действительный государственный советник РФ I класса (2021). Награжден орденом Почета (2012), http://www.kremlin.ru/acts/bank/36187 а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет ведомственные награды.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, владимир путин, мгимо, мид, рособоронэкспорт
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, МГИМО, МИД, Рособоронэкспорт
00:36 11.08.2025
 
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка

Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Евгеньевич Шугаев родился 11 августа 1965 года в Москве.
В 1987 году окончил Московский государственный институт (ныне университет) международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Кандидат экономических наук.
После окончания института работал в различных коммерческих и государственных структурах.
В 1994-1996 годах – вице-президент АОЗТ "Коммон Айркрафт Индастриз".
С 1996 по 1997 год – исполнительный директор АОЗТ "Русдага".
В 1997-2001 годах – исполнительный директор ЗАО "Агентство Юридический профиль".
В 2001-2008 годах занимал должности консультанта заместителя генерального директора, помощника первого заместителя генерального директора, руководителя аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта".
С 2008 года по 2009 год – руководитель аппарата генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии".
С 2009 года по 2017 год Шугаев занимал пост заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех". Курировал внешнеэкономическую деятельность корпорации, а также вопросы маркетинговой политики, включая рекламно-выставочную деятельность и брендинг. Отвечал за подготовку и организацию крупнейших международных выставочных мероприятий, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС) и Международный форум "Технологии в машиностроении" (ТВМ).
31 января 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Дмитрий Шугаев занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом кафедры международного ВТС и высоких технологий на факультете международного бизнеса МГИМО.
Действительный государственный советник РФ I класса (2021). Награжден орденом Почета (2012), http://www.kremlin.ru/acts/bank/36187 а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Имеет ведомственные награды.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФМОСКВАВладимир ПутинМГИМОМИДРособоронэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала