Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка

Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка - 11.08.2025, ПРАЙМ

Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Евгеньевич Шугаев родился 11 августа 1965 года в Москве. В 1987 году окончил Московский государственный институт (ныне университет) международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Кандидат экономических наук. После окончания института работал в различных коммерческих и государственных структурах. В 1994-1996 годах – вице-президент АОЗТ "Коммон Айркрафт Индастриз". С 1996 по 1997 год – исполнительный директор АОЗТ "Русдага". В 1997-2001 годах – исполнительный директор ЗАО "Агентство Юридический профиль". В 2001-2008 годах занимал должности консультанта заместителя генерального директора, помощника первого заместителя генерального директора, руководителя аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта". С 2008 года по 2009 год – руководитель аппарата генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии". С 2009 года по 2017 год Шугаев занимал пост заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех". Курировал внешнеэкономическую деятельность корпорации, а также вопросы маркетинговой политики, включая рекламно-выставочную деятельность и брендинг. Отвечал за подготовку и организацию крупнейших международных выставочных мероприятий, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС) и Международный форум "Технологии в машиностроении" (ТВМ). 31 января 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Дмитрий Шугаев занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом кафедры международного ВТС и высоких технологий на факультете международного бизнеса МГИМО. Действительный государственный советник РФ I класса (2021). Награжден орденом Почета (2012), http://www.kremlin.ru/acts/bank/36187 а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет ведомственные награды.

