Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка - 11.08.2025, ПРАЙМ
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие. | 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечает в понедельник 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Евгеньевич Шугаев родился 11 августа 1965 года в Москве.
В 1987 году окончил Московский государственный институт (ныне университет) международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Кандидат экономических наук.
После окончания института работал в различных коммерческих и государственных структурах.
В 1994-1996 годах – вице-президент АОЗТ "Коммон Айркрафт Индастриз".
С 1996 по 1997 год – исполнительный директор АОЗТ "Русдага".
В 1997-2001 годах – исполнительный директор ЗАО "Агентство Юридический профиль".
В 2001-2008 годах занимал должности консультанта заместителя генерального директора, помощника первого заместителя генерального директора, руководителя аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта".
С 2008 года по 2009 год – руководитель аппарата генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии".
С 2009 года по 2017 год Шугаев занимал пост заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех". Курировал внешнеэкономическую деятельность корпорации, а также вопросы маркетинговой политики, включая рекламно-выставочную деятельность и брендинг. Отвечал за подготовку и организацию крупнейших международных выставочных мероприятий, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС) и Международный форум "Технологии в машиностроении" (ТВМ).
31 января 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Дмитрий Шугаев занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом кафедры международного ВТС и высоких технологий на факультете международного бизнеса МГИМО.
Действительный государственный советник РФ I класса (2021). Награжден орденом Почета (2012), http://www.kremlin.ru/acts/bank/36187 а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Имеет ведомственные награды.
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Биографическая справка
