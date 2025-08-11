https://1prime.ru/20250811/smi-860552430.html

СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель

СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель - 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T09:14+0300

АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске как победитель, говорится в публикации турецкой газеты Milliyet."Трамп ведет политику, как игрок в покер: блефует, делает олл-ин (ситуация, когда игрок ставит все оставшиеся фишки на кон – ред.), пытается поднять руку, но только для того, чтобы выйти из игры. Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию", - сказано в материале.Журналист Озай Шендир отмечает, что с начала украинского конфликта Запад выступает единым фронтом против России, но сейчас находится в замешательстве. Страны ЕС призывают Трампа не принимать решений без консультаций с Киевом и опасаются, что возможная сделка закроет Украине путь в НАТО.В то время как ЕС и Зеленский настаивают на сохранении территориальной целостности Украины, Трамп, по данным издания, считает, что Россия "уже проявила сдержанность", не оккупировав всю Украину, и допускает уступку части территорий как основу для соглашения."Украинский президент не входит в число приглашенных на саммит на Аляске, где будет решаться будущее Украины. Каким бы ни был исход саммита, Путин сядет за стол переговоров как победитель", - отметил журналист.

