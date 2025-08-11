Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель - 11.08.2025
Политика
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске как победитель, говорится в публикации турецкой... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T09:14+0300
2025-08-11T09:14+0300
политика
общество
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860466914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77df602fc1509f201245f1a618bfe0.jpg
АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске как победитель, говорится в публикации турецкой газеты Milliyet."Трамп ведет политику, как игрок в покер: блефует, делает олл-ин (ситуация, когда игрок ставит все оставшиеся фишки на кон – ред.), пытается поднять руку, но только для того, чтобы выйти из игры. Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию", - сказано в материале.Журналист Озай Шендир отмечает, что с начала украинского конфликта Запад выступает единым фронтом против России, но сейчас находится в замешательстве. Страны ЕС призывают Трампа не принимать решений без консультаций с Киевом и опасаются, что возможная сделка закроет Украине путь в НАТО.В то время как ЕС и Зеленский настаивают на сохранении территориальной целостности Украины, Трамп, по данным издания, считает, что Россия "уже проявила сдержанность", не оккупировав всю Украину, и допускает уступку части территорий как основу для соглашения."Украинский президент не входит в число приглашенных на саммит на Аляске, где будет решаться будущее Украины. Каким бы ни был исход саммита, Путин сядет за стол переговоров как победитель", - отметил журналист.
украина
аляска
общество , украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
09:14 11.08.2025
 
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель

Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом на Аляске как победитель

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске как победитель, говорится в публикации турецкой газеты Milliyet.
"Трамп ведет политику, как игрок в покер: блефует, делает олл-ин (ситуация, когда игрок ставит все оставшиеся фишки на кон – ред.), пытается поднять руку, но только для того, чтобы выйти из игры. Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию", - сказано в материале.
Журналист Озай Шендир отмечает, что с начала украинского конфликта Запад выступает единым фронтом против России, но сейчас находится в замешательстве. Страны ЕС призывают Трампа не принимать решений без консультаций с Киевом и опасаются, что возможная сделка закроет Украине путь в НАТО.
В то время как ЕС и Зеленский настаивают на сохранении территориальной целостности Украины, Трамп, по данным издания, считает, что Россия "уже проявила сдержанность", не оккупировав всю Украину, и допускает уступку части территорий как основу для соглашения.
"Украинский президент не входит в число приглашенных на саммит на Аляске, где будет решаться будущее Украины. Каким бы ни был исход саммита, Путин сядет за стол переговоров как победитель", - отметил журналист.
