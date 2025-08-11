Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/smi-860554781.html
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:07+0300
2025-08-11T10:07+0300
политика
россия
украина
аляска
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в материале издания Politico. "Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html
украина
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_88:0:2756:2001_1920x0_80_0_0_edee5995921d8d70dc5b56ac60e9a039.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, politico, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Аляска, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Politico, МИД
10:07 11.08.2025
 
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа

Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в материале издания Politico.
"Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации.
Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".
Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске
09:54
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНААляскаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампЕСPoliticoМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала