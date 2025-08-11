https://1prime.ru/20250811/smi-860554781.html

СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа

СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа

ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T10:07+0300

2025-08-11T10:07+0300

2025-08-11T10:07+0300

политика

россия

украина

аляска

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в материале издания Politico. "Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".

https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html

украина

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, politico, мид