https://1prime.ru/20250811/smi-860554781.html
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:07+0300
2025-08-11T10:07+0300
2025-08-11T10:07+0300
политика
россия
украина
аляска
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в материале издания Politico. "Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html
украина
аляска
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_88:0:2756:2001_1920x0_80_0_0_edee5995921d8d70dc5b56ac60e9a039.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, politico, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Аляска, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Politico, МИД
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в материале издания Politico.
"Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации.
Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".
Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске