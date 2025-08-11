https://1prime.ru/20250811/soglashenie-860562500.html

Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле на фоне попыток стран, попавших под повышенные тарифы США, диверсифицировать торговые потоки, передает газета Jakarta Globe со ссылкой на президента страны Прабово Субианто. "Соглашение CEPA (Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве - ред.) направлено на расширение доступа на наши рынки и стимулирование двусторонней торговли",- заявил президент Индонезии на совместной пресс-конференции в понедельник, его слова приводит газета. Сообщается, что президент Перу Дина Болуарте прибыла в Джакарту, столицу Индонезии, чтобы подписать соглашение, первый раунд переговоров о котором состоялся в мае 2024 года. Странам потребовалось чуть больше года, чтобы договориться о его условиях. Индонезия на заключение такого же соглашения с ЕС потратила около 10 лет. Однако детали торговой сделки между Индонезией и Перу, размер сниженных тарифов и дата ратификации еще не разглашаются. "Когда CEPA вступит в силу, оно укрепит наши экономические и торговые отношения, будет способствовать обмену товарами. Оно создаст основу для будущих соглашений об инвестициях, услугах и цифровой торговле",- заявила Болуарте. Газета пишет, что товарооборот между странами в первой половине 2025 года составил 264,8 миллиона долларов, что на 34,3% больше, чем в прошлом году. В основные статьи экспорта Индонезии входят автомобили и обувь, а импорта - какао, минеральное топливо и фрукты. Отмечается, что сделка заключена всего через несколько дней после вступления в силу тарифов США, согласно которым товары из Индонезии при ввозе в США облагаются тарифами в 19%, а товары из Перу - в 10%. Новое торговое соглашение между странами позволяет искать новые экспортные рынки и диверсифицировать торговые потоки.

