Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/soglashenie-860562500.html
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле - 11.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле на фоне попыток стран, попавших под повышенные тарифы США, диверсифицировать торговые потоки,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T12:01+0300
2025-08-11T12:01+0300
экономика
индонезия
перу
сша
прабово субианто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84307/68/843076895_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_74c4d1f4399870fd66ed9013666c6c6b.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле на фоне попыток стран, попавших под повышенные тарифы США, диверсифицировать торговые потоки, передает газета Jakarta Globe со ссылкой на президента страны Прабово Субианто. "Соглашение CEPA (Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве - ред.) направлено на расширение доступа на наши рынки и стимулирование двусторонней торговли",- заявил президент Индонезии на совместной пресс-конференции в понедельник, его слова приводит газета. Сообщается, что президент Перу Дина Болуарте прибыла в Джакарту, столицу Индонезии, чтобы подписать соглашение, первый раунд переговоров о котором состоялся в мае 2024 года. Странам потребовалось чуть больше года, чтобы договориться о его условиях. Индонезия на заключение такого же соглашения с ЕС потратила около 10 лет. Однако детали торговой сделки между Индонезией и Перу, размер сниженных тарифов и дата ратификации еще не разглашаются. "Когда CEPA вступит в силу, оно укрепит наши экономические и торговые отношения, будет способствовать обмену товарами. Оно создаст основу для будущих соглашений об инвестициях, услугах и цифровой торговле",- заявила Болуарте. Газета пишет, что товарооборот между странами в первой половине 2025 года составил 264,8 миллиона долларов, что на 34,3% больше, чем в прошлом году. В основные статьи экспорта Индонезии входят автомобили и обувь, а импорта - какао, минеральное топливо и фрукты. Отмечается, что сделка заключена всего через несколько дней после вступления в силу тарифов США, согласно которым товары из Индонезии при ввозе в США облагаются тарифами в 19%, а товары из Перу - в 10%. Новое торговое соглашение между странами позволяет искать новые экспортные рынки и диверсифицировать торговые потоки.
https://1prime.ru/20250729/rossija-860043132.html
индонезия
перу
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84307/68/843076895_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_f6975fa648c4eecb2719b6e05658ce70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индонезия, перу, сша, прабово субианто, ес
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, ПЕРУ, США, Прабово Субианто, ЕС
12:01 11.08.2025
 
Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле

Jakarta Globe: Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле

© Фото : Unsplash/Emmanuel CassarЛима, Перу
Лима, Перу - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© Фото : Unsplash/Emmanuel Cassar
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Индонезия и Перу подписали соглашение о свободной торговле на фоне попыток стран, попавших под повышенные тарифы США, диверсифицировать торговые потоки, передает газета Jakarta Globe со ссылкой на президента страны Прабово Субианто.
"Соглашение CEPA (Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве - ред.) направлено на расширение доступа на наши рынки и стимулирование двусторонней торговли",- заявил президент Индонезии на совместной пресс-конференции в понедельник, его слова приводит газета.
Сообщается, что президент Перу Дина Болуарте прибыла в Джакарту, столицу Индонезии, чтобы подписать соглашение, первый раунд переговоров о котором состоялся в мае 2024 года. Странам потребовалось чуть больше года, чтобы договориться о его условиях. Индонезия на заключение такого же соглашения с ЕС потратила около 10 лет. Однако детали торговой сделки между Индонезией и Перу, размер сниженных тарифов и дата ратификации еще не разглашаются.
"Когда CEPA вступит в силу, оно укрепит наши экономические и торговые отношения, будет способствовать обмену товарами. Оно создаст основу для будущих соглашений об инвестициях, услугах и цифровой торговле",- заявила Болуарте.
Газета пишет, что товарооборот между странами в первой половине 2025 года составил 264,8 миллиона долларов, что на 34,3% больше, чем в прошлом году. В основные статьи экспорта Индонезии входят автомобили и обувь, а импорта - какао, минеральное топливо и фрукты.
Отмечается, что сделка заключена всего через несколько дней после вступления в силу тарифов США, согласно которым товары из Индонезии при ввозе в США облагаются тарифами в 19%, а товары из Перу - в 10%. Новое торговое соглашение между странами позволяет искать новые экспортные рынки и диверсифицировать торговые потоки.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Россия потеснила Канаду по экспорту удобрений в Индонезию
29 июля, 05:16
 
ЭкономикаИНДОНЕЗИЯПЕРУСШАПрабово СубиантоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала