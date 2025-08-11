Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовый маркетплейс Сравни интегрирует банк МКБ в свою экосистему - 11.08.2025
Финансовый маркетплейс Сравни интегрирует банк МКБ в свою экосистему
Финансовый маркетплейс Сравни интегрирует банк МКБ в свою экосистему - 11.08.2025, ПРАЙМ
Финансовый маркетплейс Сравни интегрирует банк МКБ в свою экосистему
Финансовый маркетплейс Сравни расширяет возможности для клиентов и добавляет в свою экосистему МКБ (Московский кредитный банк). Теперь пользователи Сравни могут | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:01+0300
2025-08-11T10:01+0300
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни расширяет возможности для клиентов и добавляет в свою экосистему МКБ (Московский кредитный банк). Теперь пользователи Сравни могут открыть депозит в МКБ через встроенный цифровой сервис. Решение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка.Технологическая основа сервиса – API-интеграция между системами Сравни и МКБ. Это позволяет клиентам авторизоваться через Госуслуги и управлять вкладом в едином интерфейсе.Цифровой сервис функционирует по принципу “одного окна” и не требует подачи бумажных документов. Таким образом, процесс оформления вклада занимает несколько минут. Открыть вклад можно через сайт или мобильное приложение Сравни, при этом минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей. На текущий момент, доходность по вкладу приближена к значению ключевой ставки Банки России. Способ пополнения вклада – через СБП или по реквизитам. По окончании срока проценты по вкладу и основная сумма автоматически поступают на баланс клиента на маркетплейсе Сравни.“Современные инновационные решения в сфере вкладов сочетают высокую доходность, оперативность обслуживания и максимальный комфорт для клиента. Это позволяет не только эффективно сохранять капитал, но и приумножать его, используя передовые инструменты управления и учета. Совместно с МКБ мы построили прозрачный и удобный клиентский путь, чтобы наши пользователи могли оформить вклады максимально быстро и без лишних переходов на сторонние сайты”, – отметил Илья Васильков, руководитель продукта Вклады в Сравни.По словам директора департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов МКБ Татьяны Курзяковой, цифровые каналы продаж становятся все более востребованными. "Мы стремимся быть там, где удобно клиенту. Интеграция с маркетплейсом Сравни — это еще один шаг в сторону повышения доступности банковских продуктов. Благодаря технологичному решению пользователи могут открывать вклады в МКБ в несколько кликов, в привычной для себя среде. Мы уверены, что такой формат будет востребован широкой аудиторией”, – прокомментировала она.
10:01 11.08.2025
 
Клиенты маркетплейса Сравни смогут открыть вклад в МКБ через цифровой сервис

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни расширяет возможности для клиентов и добавляет в свою экосистему МКБ (Московский кредитный банк). Теперь пользователи Сравни могут открыть депозит в МКБ через встроенный цифровой сервис. Решение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка.
Технологическая основа сервиса – API-интеграция между системами Сравни и МКБ. Это позволяет клиентам авторизоваться через Госуслуги и управлять вкладом в едином интерфейсе.
Тележка - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Финансовый маркетплейс Сравни отмечает 16-летие
16 мая, 10:03
Цифровой сервис функционирует по принципу “одного окна” и не требует подачи бумажных документов. Таким образом, процесс оформления вклада занимает несколько минут. Открыть вклад можно через сайт или мобильное приложение Сравни, при этом минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей. На текущий момент, доходность по вкладу приближена к значению ключевой ставки Банки России. Способ пополнения вклада – через СБП или по реквизитам. По окончании срока проценты по вкладу и основная сумма автоматически поступают на баланс клиента на маркетплейсе Сравни.
“Современные инновационные решения в сфере вкладов сочетают высокую доходность, оперативность обслуживания и максимальный комфорт для клиента. Это позволяет не только эффективно сохранять капитал, но и приумножать его, используя передовые инструменты управления и учета. Совместно с МКБ мы построили прозрачный и удобный клиентский путь, чтобы наши пользователи могли оформить вклады максимально быстро и без лишних переходов на сторонние сайты”, – отметил Илья Васильков, руководитель продукта Вклады в Сравни.
По словам директора департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов МКБ Татьяны Курзяковой, цифровые каналы продаж становятся все более востребованными. "Мы стремимся быть там, где удобно клиенту. Интеграция с маркетплейсом Сравни — это еще один шаг в сторону повышения доступности банковских продуктов. Благодаря технологичному решению пользователи могут открывать вклады в МКБ в несколько кликов, в привычной для себя среде. Мы уверены, что такой формат будет востребован широкой аудиторией”, – прокомментировала она.
 
