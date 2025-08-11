https://1prime.ru/20250811/ssha--860549197.html
11.08.2025
США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках к концу октября
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках с различными странами к концу октября, заявил министр финансов страны Скотт Бессент. "Что касается торговли, думаю, мы по большему счету завершим с этим к концу октября", - сказал он в интервью японской газете Nikkei Asia. В то же время министр признал, что не уверен, будет ли баланс в торговых отношениях США со всеми странами восстановлен к концу президентского срока Дональда Трампа. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
