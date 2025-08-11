Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках к концу октября - 11.08.2025, ПРАЙМ
США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках к концу октября
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках с различными странами к концу октября, заявил министр финансов страны Скотт Бессент. "Что касается торговли, думаю, мы по большему счету завершим с этим к концу октября", - сказал он в интервью японской газете Nikkei Asia. В то же время министр признал, что не уверен, будет ли баланс в торговых отношениях США со всеми странами восстановлен к концу президентского срока Дональда Трампа. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
08:22 11.08.2025
 
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. США рассчитывают завершить переговоры о торговых сделках с различными странами к концу октября, заявил министр финансов страны Скотт Бессент.
"Что касается торговли, думаю, мы по большему счету завершим с этим к концу октября", - сказал он в интервью японской газете Nikkei Asia.
В то же время министр признал, что не уверен, будет ли баланс в торговых отношениях США со всеми странами восстановлен к концу президентского срока Дональда Трампа.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин
Вчера, 19:47
 
