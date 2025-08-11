Фондовые индексы США в основном растут в ожидании данных об инфляции

https://1prime.ru/20250811/ssha--860580405.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы находятся в нерешительности, открывая неделю преимущественно в незначительном плюсе, в ожидании данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,11%, до 44 125,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - растёт на 0,15%, до 21 481,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 6 392,33 пункта. "Ключевой доклад на этой неделе - индекс потребительских цен (ИПЦ), данные которого будут опубликованы завтра", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика The Sevens Report Тома Эсэя (Tom Essaye). Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее. При этом только за июль ожидается, напротив, угасание динамики увеличения индекса потребительских цен - до 0,2% после роста на 0,3% в июне. "Ситуация здесь ясна: если ИПЦ будет расти быстрее, чем ожидалось, вы увидите, что ожидания снижения учётной ставки ФРС в сентябре упадут, возможно, резко, поскольку регулятор будет обеспокоен тем, что импортные пошлины сейчас начинают толкать инфляцию вверх", - оценивает аналитик The Sevens Report. Также Блумберг со ссылкой на исследование Goldman Sachs сообщило, что издержки, которые несет американская экономика из-за тарифной политики, все чаще будут перекладываться на потребителей. И если конкретно в июне американские потребители покрыли 22% расходов от уже существующих импортных пошлин, то их доля может вырасти до 67%, и то при сохранении прежних уровней пошлин. Одновременно с этим аналитики Citigroup Inc., на которых ссылается Блумберг, отметили, что компенсировать негативное влияние импортных пошлин на деятельность американских компаний может снижение налогов в США. В связи с этим аналитики прогнозируют рост индекс S&P 500 до 6600 пунктов. Тем временем акции поставщика программного обеспечения C3.ai Inc. падают в цене почти на 24%. В пятницу компания сообщила, что ожидает снижения финансовых показателей по итогам деятельности за текущий финансовый квартал. При этом бумаги Micron Technology, Inc. дорожают почти на 5%, ранее технологическая компания объявила о повышении прогноза на четвертый квартал финансового года и теперь ожидает, что ее выручка составит примерно 11,2 миллиарда долларов и более. Акции производителя процессоров AMD растут в цене более чем на 1%. Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила о том, что Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих новых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии.

