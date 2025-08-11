https://1prime.ru/20250811/ssha-860552798.html

"Настоящая катастрофа": США призвали готовиться к страшному ЧП

"Настоящая катастрофа": США призвали готовиться к страшному ЧП - 11.08.2025, ПРАЙМ

"Настоящая катастрофа": США призвали готовиться к страшному ЧП

Землетрясение магнитудой 8,0–9,0 может спровоцировать 100-футовое (30-метровое) мегацунами, которое уничтожит значительную часть западного побережья США, пишет... | 11.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 8,0–9,0 может спровоцировать 100-футовое (30-метровое) мегацунами, которое уничтожит значительную часть западного побережья США, пишет таблоид Daily Mail."Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — сказано в публикации со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии.Отмечается, что при таком сценарии береговая линия мгновенно опустится почти на 2,5 метра, что усилит разрушения. К 2100 году уровень моря из-за изменения климата может подняться на 60 см, что сделает потенциальное цунами ещё более опасным."Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США", - заметили авторы материала.Опасность связана с зоной субдукции Каскадия — разломом, где Тихоокеанская плита погружается под Североамериканскую. Последнее мегаземлетрясение здесь произошло в 1700 году, и теперь учёные считают, что повторение катастрофы вполне вероятно в ближайшие десятилетия.

