Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250811/svt-860558588.html
СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз
СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз
Система радаров для раннего обнаружения угроз различной дальности появится в вооруженных силах Швеции, сообщает телеканал SVT. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:51+0300
2025-08-11T10:51+0300
вооружения
технологии
общество
швеция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_c23fc9e466a51fff17f21b88afb5870f.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Система радаров для раннего обнаружения угроз различной дальности появится в вооруженных силах Швеции, сообщает телеканал SVT. "Управление по материальному снабжению вооруженных сил создаст систему радаров, которая обеспечит совершенно новые возможности для быстрого обнаружения угроз на море, в воздухе и космосе", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, система включает в себя сеть РЛС и датчиков, которая примерно в три раза увеличит возможности наблюдения и заменит радиолокационную систему восьмидесятых годов. Первые системы поставят в 2026 году и введут в эксплуатацию в ближайшем будущем. "Новая радиолокационная система строится из пяти слоев с разной дальностью. Самый короткий радиус действия у прибрежного радара, который уже установлен. Он, например, способен обнаруживать корабли и низколетящие объекты, такие как беспилотники", - говорится в сообщении. Другие системы будут действовать на средней и большой дальности, до 500, а в некоторых случаях и до тысячи километров, и смогут обнаруживать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Радиус действия самой дальнобойной системы составит около двух тысяч километров. По данным SVT, стоимость системы составит не менее 10 миллиардов крон (около одного миллиарда долларов). Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
https://1prime.ru/20250807/shvetsiya-860437568.html
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1fc9be107cecd49486ad7e9e818f8d7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , швеция
Вооружения, Технологии, Общество , ШВЕЦИЯ
10:51 11.08.2025
 
СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз

SVT: в ВС Швеции появится система радаров для раннего обнаружения угроз

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Система радаров для раннего обнаружения угроз различной дальности появится в вооруженных силах Швеции, сообщает телеканал SVT.
"Управление по материальному снабжению вооруженных сил создаст систему радаров, которая обеспечит совершенно новые возможности для быстрого обнаружения угроз на море, в воздухе и космосе", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, система включает в себя сеть РЛС и датчиков, которая примерно в три раза увеличит возможности наблюдения и заменит радиолокационную систему восьмидесятых годов. Первые системы поставят в 2026 году и введут в эксплуатацию в ближайшем будущем.
"Новая радиолокационная система строится из пяти слоев с разной дальностью. Самый короткий радиус действия у прибрежного радара, который уже установлен. Он, например, способен обнаруживать корабли и низколетящие объекты, такие как беспилотники", - говорится в сообщении.
Другие системы будут действовать на средней и большой дальности, до 500, а в некоторых случаях и до тысячи километров, и смогут обнаруживать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Радиус действия самой дальнобойной системы составит около двух тысяч километров.
По данным SVT, стоимость системы составит не менее 10 миллиардов крон (около одного миллиарда долларов).
Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
Флаг Швеции
Вице-премьер Швеции призвала снизить экономическую зависимость от США
7 августа, 16:00
 
ВооруженияТехнологииОбществоШВЕЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала