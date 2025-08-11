https://1prime.ru/20250811/svt-860558588.html

СМИ: в ВС Швеции установят систему радаров для раннего обнаружения угроз

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Система радаров для раннего обнаружения угроз различной дальности появится в вооруженных силах Швеции, сообщает телеканал SVT. "Управление по материальному снабжению вооруженных сил создаст систему радаров, которая обеспечит совершенно новые возможности для быстрого обнаружения угроз на море, в воздухе и космосе", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, система включает в себя сеть РЛС и датчиков, которая примерно в три раза увеличит возможности наблюдения и заменит радиолокационную систему восьмидесятых годов. Первые системы поставят в 2026 году и введут в эксплуатацию в ближайшем будущем. "Новая радиолокационная система строится из пяти слоев с разной дальностью. Самый короткий радиус действия у прибрежного радара, который уже установлен. Он, например, способен обнаруживать корабли и низколетящие объекты, такие как беспилотники", - говорится в сообщении. Другие системы будут действовать на средней и большой дальности, до 500, а в некоторых случаях и до тысячи километров, и смогут обнаруживать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Радиус действия самой дальнобойной системы составит около двух тысяч километров. По данным SVT, стоимость системы составит не менее 10 миллиардов крон (около одного миллиарда долларов). Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.

технологии, общество , швеция