Т-Банк заявил о росте числа мошеннических смс-сообщений о штрафах ГИБДД - 11.08.2025
Т-Банк заявил о росте числа мошеннических смс-сообщений о штрафах ГИБДД
07:32 11.08.2025
 
Т-Банк заявил о росте числа мошеннических смс-сообщений о штрафах ГИБДД

Т-Банк: число мошеннических смс, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, возросло

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов.
Ранее в августе МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом.
По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности.
"В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД", - рассказал Романов.
Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. "Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке", - сказал представитель банка.
Он добавил, что переход по ссылки якобы для "оплаты" может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам.
Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале "Госуслуги" или в приложении банков. "Самое важное правило - проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП", - отметил он.
"В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников", - резюмирует эксперт.
 
