Т-Банк заявил о росте числа мошеннических смс-сообщений о штрафах ГИБДД

2025-08-11T07:32+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов. Ранее в августе МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом. По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности. "В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД", - рассказал Романов. Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. "Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке", - сказал представитель банка. Он добавил, что переход по ссылки якобы для "оплаты" может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам. Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале "Госуслуги" или в приложении банков. "Самое важное правило - проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП", - отметил он. "В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников", - резюмирует эксперт.

