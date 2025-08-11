https://1prime.ru/20250811/taksi-860561068.html

"Яндекс Такси" будет помогать водителям в случае нестабильного интернета

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Приложение для водителей "Яндекс Такси" будет помогать им подключаться к ближайшей бесплатной точке Wi‑Fi, что в случае нестабильного интернета позволит продолжать работу - построить маршрут, доехать до выбранной точки, связаться с пассажиром или завершить поездку, сообщил сервис. "В "Яндекс Про" - приложении для водителей "Яндекс Такси" - теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать доход. Это возможно даже офлайн, если карта города загружена заранее", - говорится в сообщении. Данные о таких точках собраны и интегрированы при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Ранее точки Wi‑Fi отображались только в "Яндекс Картах", теперь же доступны водителям в их основном приложении "Яндекс Про". "Если сеть защищена паролем - его можно узнать на месте; в случае публичного Wi‑Fi достаточно пройти авторизацию по номеру телефона через смс или звонок", - уточнил сервис. Он отметил, что, подключившись к Wi‑Fi, водитель сможет построить маршрут в "Яндекс Картах" и доехать до выбранного места, восстановить доступ к приложению "Яндекс Про", связаться с пассажиром или завершить поездку. Сейчас точки Wi-Fi отображаются в 13 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5,5 тысячи штук. "Список городов и точек в приложении будет расширяться, в дальнейшем эта функция станет доступна и курьерам", - уточняется в сообщении.

