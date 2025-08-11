Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Такси" будет помогать водителям в случае нестабильного интернета - 11.08.2025
"Яндекс Такси" будет помогать водителям в случае нестабильного интернета
2025-08-11T11:33+0300
2025-08-11T11:33+0300
экономика
бизнес
технологии
санкт-петербург
нижний новгород
самара
яндекс.карты
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Приложение для водителей "Яндекс Такси" будет помогать им подключаться к ближайшей бесплатной точке Wi‑Fi, что в случае нестабильного интернета позволит продолжать работу - построить маршрут, доехать до выбранной точки, связаться с пассажиром или завершить поездку, сообщил сервис. "В "Яндекс Про" - приложении для водителей "Яндекс Такси" - теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать доход. Это возможно даже офлайн, если карта города загружена заранее", - говорится в сообщении. Данные о таких точках собраны и интегрированы при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Ранее точки Wi‑Fi отображались только в "Яндекс Картах", теперь же доступны водителям в их основном приложении "Яндекс Про". "Если сеть защищена паролем - его можно узнать на месте; в случае публичного Wi‑Fi достаточно пройти авторизацию по номеру телефона через смс или звонок", - уточнил сервис. Он отметил, что, подключившись к Wi‑Fi, водитель сможет построить маршрут в "Яндекс Картах" и доехать до выбранного места, восстановить доступ к приложению "Яндекс Про", связаться с пассажиром или завершить поездку. Сейчас точки Wi-Fi отображаются в 13 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5,5 тысячи штук. "Список городов и точек в приложении будет расширяться, в дальнейшем эта функция станет доступна и курьерам", - уточняется в сообщении.
санкт-петербург
нижний новгород
самара
бизнес, технологии, санкт-петербург, нижний новгород, самара, яндекс.карты
Экономика, Бизнес, Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, САМАРА, Яндекс.Карты
11:33 11.08.2025
 
"Яндекс Такси" будет помогать водителям в случае нестабильного интернета

"Яндекс Такси" будет помогать водителям подключаться к ближайшей бесплатной точке Wi-Fi

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Приложение для водителей "Яндекс Такси" будет помогать им подключаться к ближайшей бесплатной точке Wi‑Fi, что в случае нестабильного интернета позволит продолжать работу - построить маршрут, доехать до выбранной точки, связаться с пассажиром или завершить поездку, сообщил сервис.
"В "Яндекс Про" - приложении для водителей "Яндекс Такси" - теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать доход. Это возможно даже офлайн, если карта города загружена заранее", - говорится в сообщении.
Данные о таких точках собраны и интегрированы при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Ранее точки Wi‑Fi отображались только в "Яндекс Картах", теперь же доступны водителям в их основном приложении "Яндекс Про". "Если сеть защищена паролем - его можно узнать на месте; в случае публичного Wi‑Fi достаточно пройти авторизацию по номеру телефона через смс или звонок", - уточнил сервис.
Он отметил, что, подключившись к Wi‑Fi, водитель сможет построить маршрут в "Яндекс Картах" и доехать до выбранного места, восстановить доступ к приложению "Яндекс Про", связаться с пассажиром или завершить поездку.
Сейчас точки Wi-Fi отображаются в 13 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5,5 тысячи штук.
"Список городов и точек в приложении будет расширяться, в дальнейшем эта функция станет доступна и курьерам", - уточняется в сообщении.
В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах
30 июля, 12:42
30 июля, 12:42
 
Экономика Бизнес Технологии САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НИЖНИЙ НОВГОРОД САМАРА Яндекс.Карты
 
 
