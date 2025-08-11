https://1prime.ru/20250811/telegram-860586274.html

Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию

2025-08-11T22:58+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга (публикация личной информации о человеке без его согласия с целью травли, шантажа или получения выгоды - ред.) и вымогательства", - сказал Дуров. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. "Telegram - это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов - мы сами вас найдем", - добавил он.

2025

