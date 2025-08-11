Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию - 11.08.2025
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию - 11.08.2025, ПРАЙМ
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга (публикация личной информации о человеке без его согласия с целью травли, шантажа или получения выгоды - ред.) и вымогательства", - сказал Дуров. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. "Telegram - это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов - мы сами вас найдем", - добавил он.
22:58 11.08.2025 (обновлено: 23:01 11.08.2025)
 
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию

Дуров сообщил о блокировке в Telegram каналов, публикующих личную информацию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Логотип мессенджера Telegram
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга (публикация личной информации о человеке без его согласия с целью травли, шантажа или получения выгоды - ред.) и вымогательства", - сказал Дуров.
По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров.
"Telegram - это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов - мы сами вас найдем", - добавил он.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки и деньги в Telegram
21 июля, 17:25
 
