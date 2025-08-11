Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон - 11.08.2025
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. | 11.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. "Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:56 11.08.2025
 
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон

Трамп направил нацгвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице.
"Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
 
 
