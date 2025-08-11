https://1prime.ru/20250811/tramp--860581418.html
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице.
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. "Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
