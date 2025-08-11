Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/tramp-860548071.html
Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы
Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы
Президент США Дональд Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах, путем закупки американских соевых... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:35+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860548071.jpg?1754886912
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах, путем закупки американских соевых бобов. "Китай взволнован нехваткой соевых бобов. Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
07:35 11.08.2025
 
Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы

Трамп предложил Китаю закупить американские соевые бобы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах, путем закупки американских соевых бобов.
"Китай взволнован нехваткой соевых бобов. Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов.
При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала