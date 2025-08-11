https://1prime.ru/20250811/tramp-860559530.html

Эксперт рассказал о давлении Европы на Трампа перед встречей с Путиным

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Европа оказывает большое давление на президента США Дональда Трампа в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "На американскую сторону оказывается большое давление со стороны европейских лидеров, которые крайне недовольны самим фактом российско-американских переговоров. Они делают все для того, чтобы их скомпрометировать или осложнить", - сказал Быстрицкий агентству. По его мнению, Европа живет в воображаемом мире "Звездных войн" Джорджа Лукаса. "Они мечтают о войне, что вызывает изумление", - отметил эксперт. Комментируя сообщения в западной прессе о возможности участия в переговорах лидеров России и США на Аляске, быстрицкий отметил, что нужно ориентироваться на достоверные факты и не стоит доверять сообщениям западной прессы. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

