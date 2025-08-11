https://1prime.ru/20250811/tramp-860582747.html

Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным

Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет предварительной."Это <...> пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — заявил Трамп журналистам.По его словам, на этих переговорах он собирается просить Путина о завершении украинского конфликта. Если предстоящая встреча принесет результаты, то Трамп сразу после нее созвонится с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и НАТО."Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нем лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", — рассказал президент США.Он добавил, что после этого собирается организовать встречу Путина и Зеленского, в то время как его собственное присутствие будет зависеть от необходимости.Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но он "очень, очень сильно не согласен" с тем, что тот сделал. Американский лидер также добавил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска