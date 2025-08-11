Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/tramp-860582747.html
Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным
Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет предварительной. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T18:51+0300
2025-08-11T19:19+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498864_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9c637629d2095f36ffe10830be92900e.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет предварительной."Это &lt;...&gt; пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — заявил Трамп журналистам.По его словам, на этих переговорах он собирается просить Путина о завершении украинского конфликта. Если предстоящая встреча принесет результаты, то Трамп сразу после нее созвонится с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и НАТО."Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нем лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", — рассказал президент США.Он добавил, что после этого собирается организовать встречу Путина и Зеленского, в то время как его собственное присутствие будет зависеть от необходимости.Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но он "очень, очень сильно не согласен" с тем, что тот сделал. Американский лидер также добавил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.
https://1prime.ru/20250811/rossiya-860581588.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498864_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6704e37fc35cf3eb2af19defe7dcf036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
18:51 11.08.2025 (обновлено: 19:19 11.08.2025)
 
Трамп раскрыл некоторые детали предстоящей встречи с Путиным

Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет предварительной.
"Это <...> пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — заявил Трамп журналистам.
По его словам, на этих переговорах он собирается просить Путина о завершении украинского конфликта.
Если предстоящая встреча принесет результаты, то Трамп сразу после нее созвонится с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и НАТО.
"Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нем лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", — рассказал президент США.
Он добавил, что после этого собирается организовать встречу Путина и Зеленского, в то время как его собственное присутствие будет зависеть от необходимости.
Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но он "очень, очень сильно не согласен" с тем, что тот сделал. Американский лидер также добавил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"
18:19
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала