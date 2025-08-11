https://1prime.ru/20250811/tsb--860558770.html
ЦБ 8 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,2 миллиарда рублей
ЦБ 8 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,2 миллиарда рублей - 11.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ 8 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,2 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 августа составил 9,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:52+0300
2025-08-11T10:52+0300
2025-08-11T10:52+0300
банк россии
финансы
рынок
банки
рф
минфин
фнб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 августа составил 9,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 августа по 4 сентября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20250807/yuan-860415680.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, банки, рф, минфин, фнб, банк россии
Банк России, Финансы, Рынок, Банки, РФ, Минфин, ФНБ, Банк России
ЦБ 8 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,2 миллиарда рублей
ЦБ с расчетами 8 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 августа составил 9,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 августа по 4 сентября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ 6 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей