https://1prime.ru/20250811/tsb-860580818.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 августа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 августа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,51 копейки, до 11,0514 рубля, доллара - на 11,19 копейки, до 79,6677 рубля, евро -... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T17:43+0300
2025-08-11T17:43+0300
2025-08-11T17:46+0300
экономика
рынок
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,51 копейки, до 11,0514 рубля, доллара - на 11,19 копейки, до 79,6677 рубля, евро - вырос на 6,85 копейки, до 92,9485 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250811/yuan-860579483.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 августа
Официальный курс юаня на вторник - 11,05 руб, доллара - 79,67 руб, евро - 92,95 руб
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,51 копейки, до 11,0514 рубля, доллара - на 11,19 копейки, до 79,6677 рубля, евро - вырос на 6,85 копейки, до 92,9485 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня в понедельник снижается к 11 рублям