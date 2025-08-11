https://1prime.ru/20250811/turkish-860586121.html
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву - 11.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T23:06+0300
2025-08-11T23:06+0300
2025-08-11T23:06+0300
россия
анталья
москва
turkish airlines
аэропорт внуково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_4465ba823c0535121947f5ad470913b4.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении. В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа. Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://1prime.ru/20250804/avia-860293461.html
анталья
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_477ed45297f1b78175c8419dfa6dfa32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья, москва, turkish airlines, аэропорт внуково, росавиация
РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, Turkish Airlines, аэропорт Внуково, Росавиация
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
Внуково: Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково".
"К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении.
В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа.
Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
В Турции рекомендовали запретить использование пауэрбанков во время полета