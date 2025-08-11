Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/turkish-860586121.html
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву - 11.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву
Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T23:06+0300
2025-08-11T23:06+0300
россия
анталья
москва
turkish airlines
аэропорт внуково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_4465ba823c0535121947f5ad470913b4.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении. В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа. Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://1prime.ru/20250804/avia-860293461.html
анталья
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_477ed45297f1b78175c8419dfa6dfa32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, анталья, москва, turkish airlines, аэропорт внуково, росавиация
РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, Turkish Airlines, аэропорт Внуково, Росавиация
23:06 11.08.2025
 
Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву

Внуково: Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково".
"К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении.
В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа.
Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
В Турции рекомендовали запретить использование пауэрбанков во время полета
4 августа, 12:45
 
РОССИЯАнтальяМОСКВАTurkish Airlinesаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала