Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов - 11.08.2025
Вооружения
Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов
Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов
ВАРШАВА, 11 авг - ПРАЙМ. Польша через два года доведет объем производства крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч штук в год, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, два года назад Польша производила 5 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в год. "Гораздо больше используется сейчас за один день на украинском фронте", - сообщил премьер. "В этом году мы достигнем показателя почти 30 тысяч. Вполне реалистично, что в течение следующих двух лет мы достигнем показателя в 200 тысяч в год", - сказал глава правительства, подчеркнув, что "это должно обеспечить 100% нужд польской армии". Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в свою очередь отметил, что правительство инвестирует большие средства в развитие этой отрасли оборонной промышленности и в ближайшее время в Польше появятся три предприятия по производству боеприпасов. "Мы хотим, чтобы эти боеприпасы стали объектом экспорта", - добавил он.
Вооружения, Газ, Промышленность, ПОЛЬША, Дональд Туск
12:27 11.08.2025
 
Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов

Туск: Польша доведет производство 155-мм боеприпасов до 200 тысяч в год

Варшава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© flickr.com / Terra Libera
ВАРШАВА, 11 авг - ПРАЙМ. Польша через два года доведет объем производства крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч штук в год, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск.
По его словам, два года назад Польша производила 5 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в год. "Гораздо больше используется сейчас за один день на украинском фронте", - сообщил премьер.
"В этом году мы достигнем показателя почти 30 тысяч. Вполне реалистично, что в течение следующих двух лет мы достигнем показателя в 200 тысяч в год", - сказал глава правительства, подчеркнув, что "это должно обеспечить 100% нужд польской армии".
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в свою очередь отметил, что правительство инвестирует большие средства в развитие этой отрасли оборонной промышленности и в ближайшее время в Польше появятся три предприятия по производству боеприпасов. "Мы хотим, чтобы эти боеприпасы стали объектом экспорта", - добавил он.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине
8 августа, 13:34
 
Вооружения Газ Промышленность ПОЛЬША Дональд Туск
 
 
