https://1prime.ru/20250811/tusk-860563693.html

Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов

Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов - 11.08.2025, ПРАЙМ

Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов

Польша через два года доведет объем производства крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч штук в год, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T12:27+0300

2025-08-11T12:27+0300

2025-08-11T12:27+0300

вооружения

газ

промышленность

польша

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

ВАРШАВА, 11 авг - ПРАЙМ. Польша через два года доведет объем производства крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч штук в год, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, два года назад Польша производила 5 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в год. "Гораздо больше используется сейчас за один день на украинском фронте", - сообщил премьер. "В этом году мы достигнем показателя почти 30 тысяч. Вполне реалистично, что в течение следующих двух лет мы достигнем показателя в 200 тысяч в год", - сказал глава правительства, подчеркнув, что "это должно обеспечить 100% нужд польской армии". Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в свою очередь отметил, что правительство инвестирует большие средства в развитие этой отрасли оборонной промышленности и в ближайшее время в Польше появятся три предприятия по производству боеприпасов. "Мы хотим, чтобы эти боеприпасы стали объектом экспорта", - добавил он.

https://1prime.ru/20250808/polsha-860468566.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, промышленность, польша, дональд туск