Польша намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов
вооружения
газ
промышленность
польша
дональд туск
ВАРШАВА, 11 авг - ПРАЙМ. Польша через два года доведет объем производства крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч штук в год, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, два года назад Польша производила 5 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в год. "Гораздо больше используется сейчас за один день на украинском фронте", - сообщил премьер. "В этом году мы достигнем показателя почти 30 тысяч. Вполне реалистично, что в течение следующих двух лет мы достигнем показателя в 200 тысяч в год", - сказал глава правительства, подчеркнув, что "это должно обеспечить 100% нужд польской армии". Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в свою очередь отметил, что правительство инвестирует большие средства в развитие этой отрасли оборонной промышленности и в ближайшее время в Польше появятся три предприятия по производству боеприпасов. "Мы хотим, чтобы эти боеприпасы стали объектом экспорта", - добавил он.
польша
газ, промышленность, польша, дональд туск
Вооружения, Газ, Промышленность, ПОЛЬША, Дональд Туск
