На Украине объявили в розыск победителя интеллектуальных игр
На Украине объявили в розыск победителя интеллектуальных игр
2025-08-11T05:19+0300
2025-08-11T05:19+0300
общество
экономика
россия
украина
рф
одесса
владимир путин
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
05:19 11.08.2025
 
На Украине объявили в розыск победителя интеллектуальных игр

Украинские власти объявили Вассермана в розыск

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году.
В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
 
