На Украине объявили в розыск победителя интеллектуальных игр

2025-08-11T05:19+0300
2025-08-11T05:19+0300
2025-08-11T05:19+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году.
В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
