https://1prime.ru/20250811/ukraina-860555705.html

СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева

СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева - 11.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева

У Европы недостаточно сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня. Об этом пишет издание | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T10:35+0300

2025-08-11T10:35+0300

2025-08-11T10:35+0300

политика

киев

европа

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. У Европы недостаточно сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня. Об этом пишет издание Times. "Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня", - сказано в тексте публикации.Ранее лидеры ключевых европейских государств перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили о поддержке мирных инициатив американского лидера. Согласно официальным документам, европейские страны готовы оказать Трампу дипломатическое содействие, но при этом намерены продолжать "значительную" военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих". Кроме того, в Брюсселе не исключают ужесточения санкций против Москвы.

https://1prime.ru/20250811/ft-860551754.html

киев

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, европа, сша, дональд трамп, владимир путин