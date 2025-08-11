СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева

https://1prime.ru/20250811/ukraina-860555705.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. У Европы недостаточно сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня. Об этом пишет издание Times.
"Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня", - сказано в тексте публикации.
Ранее лидеры ключевых европейских государств перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили о поддержке мирных инициатив американского лидера. Согласно официальным документам, европейские страны готовы оказать Трампу дипломатическое содействие, но при этом намерены продолжать "значительную" военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих". Кроме того, в Брюсселе не исключают ужесточения санкций против Москвы.
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам