СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева - 11.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева
2025-08-11T10:35+0300
2025-08-11T10:35+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. У Европы недостаточно сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня. Об этом пишет издание Times. "Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня", - сказано в тексте публикации.Ранее лидеры ключевых европейских государств перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили о поддержке мирных инициатив американского лидера. Согласно официальным документам, европейские страны готовы оказать Трампу дипломатическое содействие, но при этом намерены продолжать "значительную" военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих". Кроме того, в Брюсселе не исключают ужесточения санкций против Москвы.
киев, европа, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, Киев, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
10:35 11.08.2025
 
СМИ: у Европы не хватит сил для поддержки Киева

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. У Европы недостаточно сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня. Об этом пишет издание Times.
"Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня", - сказано в тексте публикации.
Ранее лидеры ключевых европейских государств перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили о поддержке мирных инициатив американского лидера. Согласно официальным документам, европейские страны готовы оказать Трампу дипломатическое содействие, но при этом намерены продолжать "значительную" военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих". Кроме того, в Брюсселе не исключают ужесточения санкций против Москвы.
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала