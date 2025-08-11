Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Чехии призвал Украину не ставить под сомнение верховенство права - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/ukraina-860572068.html
Глава МИД Чехии призвал Украину не ставить под сомнение верховенство права
Глава МИД Чехии призвал Украину не ставить под сомнение верховенство права - 11.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Чехии призвал Украину не ставить под сомнение верховенство права
Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил Киеву, что Украина на пути в Евросоюз не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:02+0300
2025-08-11T15:02+0300
политика
общество
украина
чехия
киев
владимир зеленский
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859808_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c6a50ed7c6f7c60b3e41384593e4b1fb.jpg
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил Киеву, что Украина на пути в Евросоюз не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. "Украина не должна замедлять реформы в стране, равно как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - приводит слова Липавского украинское издание "Европейская правда". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
https://1prime.ru/20250810/karasin-860540502.html
украина
чехия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859808_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_04a87bbd74d509666e41640ec078fce4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, чехия, киев, владимир зеленский, мид, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Киев, Владимир Зеленский, МИД, ЕС
15:02 11.08.2025
 
Глава МИД Чехии призвал Украину не ставить под сомнение верховенство права

МИД Чехии: Киев на пути в ЕС не должен ставить под сомнение верховенство права

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил Киеву, что Украина на пути в Евросоюз не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры.
"Украина не должна замедлять реформы в стране, равно как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - приводит слова Липавского украинское издание "Европейская правда".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
X Парламентский форум БРИКС
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин
Вчера, 19:47
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАЧЕХИЯКиевВладимир ЗеленскийМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала