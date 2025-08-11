https://1prime.ru/20250811/ukraina-860580119.html

На Украине выявили 27 уклонистов от мобилизации с поддельными медсправками

На Украине выявили 27 уклонистов от мобилизации с поддельными медсправками

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Украинские правоохранители выявили 27 мужчин призывного возраста, которые уклонились от мобилизации с помощью поддельных медсправок, сообщил офис генпрокурора страны. По данным следствия, мужчины подавали в воинские части справки о якобы тяжелых заболеваниях или инвалидности родственников, нуждающихся в постоянном уходе, или же о собственной непригодности к службе. "Проведен третий этап специальной операции "Опекун", разоблачены и предъявлены обвинения 27 мужчинам, которые использовали поддельные медицинские документы для освобождения от службы или отсрочки мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ходе более 60 обысков в Киеве и практически во всех регионах Украины были изъяты фальшивые документов для уклонения от военной службы. В ведомстве добавили, что в военкоматы была передана необходимая информация для проверки обоснованности предоставленных отсрочек. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

