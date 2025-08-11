https://1prime.ru/20250811/usloviya-860551645.html
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его европейским партнерам придется смириться с положением Киева на поле боя. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По словам эксперта, Зеленский должен отказаться от идеи, что Вооруженные силы Украины смогут продолжать боевые действия и рассчитывать, что Москва и Вашингтон достигнут договоренностей, которые смогли бы спасти Украину."Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — резюмировал он.
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией
