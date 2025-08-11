Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией - 11.08.2025
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией - 11.08.2025, ПРАЙМ
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его европейским партнерам придется смириться с положением Киева на поле боя. Таким мнением в эфире своего... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T08:51+0300
2025-08-11T08:51+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его европейским партнерам придется смириться с положением Киева на поле боя. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По словам эксперта, Зеленский должен отказаться от идеи, что Вооруженные силы Украины смогут продолжать боевые действия и рассчитывать, что Москва и Вашингтон достигнут договоренностей, которые смогли бы спасти Украину."Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — резюмировал он.
08:51 11.08.2025
 
"Заставить подчиниться": в США высказались о переговорах с Россией

Дэвис: Зеленский и Европа не смогут навязать Москве свои условия по Украине

Флаги США
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его европейским партнерам придется смириться с положением Киева на поле боя. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, Зеленский должен отказаться от идеи, что Вооруженные силы Украины смогут продолжать боевые действия и рассчитывать, что Москва и Вашингтон достигнут договоренностей, которые смогли бы спасти Украину.
"Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского
08:45
 
Политика
 
 
