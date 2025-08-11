https://1prime.ru/20250811/uslugi-860559010.html

Эксперты назвали наиболее популярные строительные услуги в России

Эксперты назвали наиболее популярные строительные услуги в России - 11.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали наиболее популярные строительные услуги в России

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фундаментные и бетонные работы возглавили рейтинг самых востребованных услуг во втором квартале 2025 года — на них пришлось 15% спроса и 16% предложений от всех запросов в категории. На втором месте — строительство домов под ключ: такие услуги составили 14%, а доля предложений достигла 21%, что стало самым высоким показателем в категории.Третью строчку заняли сварочные, кузнечные работы и монтаж металлоконструкций — их доля в общем объеме спроса составила более 11%. Далее следуют кровельные работы (10% спроса), а замыкают пятерку наиболее популярных услуг кладочные работы: их искали в 6% случаев."Во II квартале 2025 года интерес россиян к строительным услугам остается высоким. Мы фиксируем стабильный спрос на фундаментные и бетонные работы. Вместе с тем заметно увеличилось количество предложений по сравнению со вторым кварталом прошлого года: объявленй о строительстве стало больше в 3 раза. Это говорит о том, что рынок адаптируется под текущие реалии: все больше специалистов готовы предлагать услуги, а клиенты находят нужных исполнителей быстрее и удобнее", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

2025

