Россия в I полугодии стала главным поставщиком мороженого в Узбекистан

https://1prime.ru/20250811/uzbekistan--860551923.html
2025-08-11T08:53+0300
ТАШКЕНТ, 11 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил импорт мороженого на треть по сравнению с годом ранее, до 1824 тонн, главным поставщиком этого продукта остается Россия, откуда было ввезено 828 тонн, сообщает национальный комитет республики по статистике. "В январе-июне 2025 года Узбекистан импортировал мороженое и мороженую продукцию из 13 зарубежных стран на сумму 9,4 млн долларов, или 1,824 тысячи тонн. Этот показатель увеличился на 440 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Таким образом, рост импорта за указанный период составил 1,3 раза. По данным статистики, среди стран, откуда Узбекистан ввозил мороженое, первое место занимает Россия – 828 тонн, или 45,4% от всего импорта в республику. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных поставщиков также вошли Казахстан (648 тонн) и Китай (187 тонн). По итогам 2024 года Узбекистан оказался вторым в списке стран, закупающих мороженое в РФ – на 5,2 миллиона долларов (+12%). Лидировал Казахстан – 19,8 миллиона долларов, в тройке также Китай - 2,7 миллиона долларов (+1,4 раза).
