Россия в I полугодии стала главным поставщиком мороженого в Узбекистан
Россия в I полугодии стала главным поставщиком мороженого в Узбекистан
2025-08-11T08:53+0300
2025-08-11T08:53+0300
экономика
бизнес
узбекистан
казахстан
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83389/55/833895531_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_140f3bc8ec04fed013ec025722aefbd1.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил импорт мороженого на треть по сравнению с годом ранее, до 1824 тонн, главным поставщиком этого продукта остается Россия, откуда было ввезено 828 тонн, сообщает национальный комитет республики по статистике. "В январе-июне 2025 года Узбекистан импортировал мороженое и мороженую продукцию из 13 зарубежных стран на сумму 9,4 млн долларов, или 1,824 тысячи тонн. Этот показатель увеличился на 440 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Таким образом, рост импорта за указанный период составил 1,3 раза. По данным статистики, среди стран, откуда Узбекистан ввозил мороженое, первое место занимает Россия – 828 тонн, или 45,4% от всего импорта в республику. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных поставщиков также вошли Казахстан (648 тонн) и Китай (187 тонн). По итогам 2024 года Узбекистан оказался вторым в списке стран, закупающих мороженое в РФ – на 5,2 миллиона долларов (+12%). Лидировал Казахстан – 19,8 миллиона долларов, в тройке также Китай - 2,7 миллиона долларов (+1,4 раза).
бизнес, узбекистан, казахстан, китай
Экономика, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ
08:53 11.08.2025
 
Россия в I полугодии стала главным поставщиком мороженого в Узбекистан

Узбекистан в январе-июне увеличил импорт мороженого из России до 828 тонн

Линия по производству шоколадных рожков
ТАШКЕНТ, 11 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил импорт мороженого на треть по сравнению с годом ранее, до 1824 тонн, главным поставщиком этого продукта остается Россия, откуда было ввезено 828 тонн, сообщает национальный комитет республики по статистике.
"В январе-июне 2025 года Узбекистан импортировал мороженое и мороженую продукцию из 13 зарубежных стран на сумму 9,4 млн долларов, или 1,824 тысячи тонн. Этот показатель увеличился на 440 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Таким образом, рост импорта за указанный период составил 1,3 раза.
По данным статистики, среди стран, откуда Узбекистан ввозил мороженое, первое место занимает Россия – 828 тонн, или 45,4% от всего импорта в республику. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных поставщиков также вошли Казахстан (648 тонн) и Китай (187 тонн).
По итогам 2024 года Узбекистан оказался вторым в списке стран, закупающих мороженое в РФ – на 5,2 миллиона долларов (+12%). Лидировал Казахстан – 19,8 миллиона долларов, в тройке также Китай - 2,7 миллиона долларов (+1,4 раза).
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
9 августа, 10:43
