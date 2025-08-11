Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине - 11.08.2025
СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине
СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в деле завершения конфликта на Украине. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T04:49+0300
2025-08-11T04:49+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
великобритания
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860546680.jpg?1754876964
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в деле завершения конфликта на Украине. По информации издания, ссылающегося на американского чиновника, многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимира Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
сша
великобритания
украина
мировая экономика, общество , сша, великобритания, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
04:49 11.08.2025
 
СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине

Вице-президент США Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в деле завершения конфликта на Украине.
По информации издания, ссылающегося на американского чиновника, многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимира Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
