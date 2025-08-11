https://1prime.ru/20250811/vens-860546680.html

СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине

СМИ: Вэнс добился успеха в деле завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в деле завершения конфликта на Украине. По информации издания, ссылающегося на американского чиновника, многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимира Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

