https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html

СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске

СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске - 11.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T09:54+0300

2025-08-11T09:54+0300

2025-08-11T09:54+0300

политика

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_0:135:5160:3038_1920x0_80_0_0_f0d1f9cf92f535888ed028952c6c7044.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал Alaska Landmine. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250811/sanktsii-860553847.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский