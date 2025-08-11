СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске

https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал Alaska Landmine. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал Alaska Landmine.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
