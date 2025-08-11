https://1prime.ru/20250811/vtb--860563031.html

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах - 11.08.2025, ПРАЙМ

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах

ВТБ запустил льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на строительство частных домов в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T12:06+0300

2025-08-11T12:06+0300

2025-08-11T12:06+0300

экономика

недвижимость

банки

финансы

лнр

запорожская область

алексей охорзин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на строительство частных домов в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также жителями Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий, сообщил банк. "ВТБ первым среди российских банков распространил программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Теперь жители этих регионов могут построить собственный дом по ставке всего 2% годовых", - говорится в сообщении. "Льготными условиями при строительстве дома также могут воспользоваться жители Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий", - добавляет банк. Прием заявок на такую ипотеку стартовал 11 августа. Условия программы аналогичны льготной ипотеке на покупку квартир: фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования до 30 лет, минимальный первоначальный взнос от 10,1%, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей. "ВТБ стремится внести свой вклад в развитие новых регионов, предоставляя реальные возможности для улучшения жизни людей. Запуск льготной ипотеки на строительство частных домов – это наш способ помочь семьям обрести собственный дом, а также важный шаг в создании благоприятной среды для жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. На сайте банка уточняется, что на данный момент льготный кредит под 2% в рамках этой госпрограммы можно взять до конца 2030 года для новых регионов России и до конца 2026 года для жителей Белгородской и Курской областей.

https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html

лнр

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, финансы, лнр, запорожская область, алексей охорзин, втб