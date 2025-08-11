Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах - 11.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах
2025-08-11T12:06+0300
2025-08-11T12:06+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на строительство частных домов в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также жителями Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий, сообщил банк. "ВТБ первым среди российских банков распространил программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Теперь жители этих регионов могут построить собственный дом по ставке всего 2% годовых", - говорится в сообщении. "Льготными условиями при строительстве дома также могут воспользоваться жители Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий", - добавляет банк. Прием заявок на такую ипотеку стартовал 11 августа. Условия программы аналогичны льготной ипотеке на покупку квартир: фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования до 30 лет, минимальный первоначальный взнос от 10,1%, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей. "ВТБ стремится внести свой вклад в развитие новых регионов, предоставляя реальные возможности для улучшения жизни людей. Запуск льготной ипотеки на строительство частных домов – это наш способ помочь семьям обрести собственный дом, а также важный шаг в создании благоприятной среды для жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. На сайте банка уточняется, что на данный момент льготный кредит под 2% в рамках этой госпрограммы можно взять до конца 2030 года для новых регионов России и до конца 2026 года для жителей Белгородской и Курской областей.
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов в новых регионах

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на строительство частных домов в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также жителями Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий, сообщил банк.
"ВТБ первым среди российских банков распространил программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Теперь жители этих регионов могут построить собственный дом по ставке всего 2% годовых", - говорится в сообщении.
"Льготными условиями при строительстве дома также могут воспользоваться жители Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий", - добавляет банк.
Прием заявок на такую ипотеку стартовал 11 августа. Условия программы аналогичны льготной ипотеке на покупку квартир: фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования до 30 лет, минимальный первоначальный взнос от 10,1%, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей.
"ВТБ стремится внести свой вклад в развитие новых регионов, предоставляя реальные возможности для улучшения жизни людей. Запуск льготной ипотеки на строительство частных домов – это наш способ помочь семьям обрести собственный дом, а также важный шаг в создании благоприятной среды для жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
На сайте банка уточняется, что на данный момент льготный кредит под 2% в рамках этой госпрограммы можно взять до конца 2030 года для новых регионов России и до конца 2026 года для жителей Белгородской и Курской областей.
Заголовок открываемого материала