ВТБ выделил 9,5 млрд рублей на строительство бизнес-центра в Москве
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. ВТБ открыл девелоперу Esve Group кредитную линию на 9,5 миллиардов рублей для строительства делового центра в Пресненском районе Москвы, сообщила пресс-служба банка. В сообщении указывается, что 24-этажный бизнес-центр на 35,2 тысячи квадратных метров возведут на Грузинском Валу. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2027 года. Esve Group специализируется на премиальном сегменте коммерческой и жилой недвижимости. Гендиректор и учредитель компании - Владислав Степанов.
