Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков

Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков

2025-08-11T10:47+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Большинство (73%) россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок и получать их в электронном виде, чтобы уменьшить использование бумаги, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок в пользу их электронного варианта готовы 73% россиян, 15% ответили, что они скорее к такому не готовы, еще 10% сказали, что вовсе не используют бумажные чеки и выписки, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (49%) респондентов для уменьшения использования бумаги готовы отказаться от бумажной одноразовой посуды, стаканчиков и использовать пластиковую посуду, столько же (49%) опрошенных готовы отказаться от использования бумажных пакетов. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21 июля 2025 года среди 1612 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

