Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/vtsiom-860558342.html
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков - 11.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков
Большинство (73%) россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок и получать их в электронном виде, чтобы уменьшить использование бумаги,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:47+0300
2025-08-11T10:47+0300
россия
общество
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/28/833452897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21e02cd329ae0cb54de28cf5f29afbd6.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Большинство (73%) россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок и получать их в электронном виде, чтобы уменьшить использование бумаги, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок в пользу их электронного варианта готовы 73% россиян, 15% ответили, что они скорее к такому не готовы, еще 10% сказали, что вовсе не используют бумажные чеки и выписки, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (49%) респондентов для уменьшения использования бумаги готовы отказаться от бумажной одноразовой посуды, стаканчиков и использовать пластиковую посуду, столько же (49%) опрошенных готовы отказаться от использования бумажных пакетов. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21 июля 2025 года среди 1612 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://1prime.ru/20250810/dengi--860526407.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/28/833452897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_838a5aa7a57910c19784a8bedbfe2ae8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , вциом
РОССИЯ, Общество , ВЦИОМ
10:47 11.08.2025
 
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков

ВЦИОМ: 73% россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций и выписок

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкС 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров
С 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Большинство (73%) россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок и получать их в электронном виде, чтобы уменьшить использование бумаги, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок в пользу их электронного варианта готовы 73% россиян, 15% ответили, что они скорее к такому не готовы, еще 10% сказали, что вовсе не используют бумажные чеки и выписки, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Половина (49%) респондентов для уменьшения использования бумаги готовы отказаться от бумажной одноразовой посуды, стаканчиков и использовать пластиковую посуду, столько же (49%) опрошенных готовы отказаться от использования бумажных пакетов.
Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21 июля 2025 года среди 1612 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Опрос показал, сколько россиян копят на подушку безопасности
Вчера, 09:17
 
РОССИЯОбществоВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала