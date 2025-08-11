https://1prime.ru/20250811/vtsiom-860558342.html
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от бумажных чеков
2025-08-11T10:47+0300
россия
общество
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/28/833452897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21e02cd329ae0cb54de28cf5f29afbd6.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Большинство (73%) россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок и получать их в электронном виде, чтобы уменьшить использование бумаги, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Отказаться от бумажных чеков, квитанций, выписок в пользу их электронного варианта готовы 73% россиян, 15% ответили, что они скорее к такому не готовы, еще 10% сказали, что вовсе не используют бумажные чеки и выписки, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (49%) респондентов для уменьшения использования бумаги готовы отказаться от бумажной одноразовой посуды, стаканчиков и использовать пластиковую посуду, столько же (49%) опрошенных готовы отказаться от использования бумажных пакетов. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21 июля 2025 года среди 1612 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/28/833452897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_838a5aa7a57910c19784a8bedbfe2ae8.jpg
ВЦИОМ: 73% россиян готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций и выписок
