Юань открыл торги в понедельник снижением
Юань открыл торги в понедельник снижением - 11.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника понижается до 11,03 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:03+0300
2025-08-11T10:03+0300
2025-08-11T10:04+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника понижается до 11,03 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля.
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,03 рубля
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника понижается до 11,03 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля.
