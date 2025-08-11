Курс юаня в понедельник снижается к 11 рублям

https://1prime.ru/20250811/yuan-860579483.html
2025-08-11T17:20+0300
2025-08-11T17:20+0300
2025-08-11T17:20+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник преимущественно снижается, оставаясь немного выше круглого уровня поддержки 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.05 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,02-11,08 рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет минус 0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (минус 0,31% на предыдущих торгах). Доллар на внебиржевом рынке котируется по 79,42 рубля. А для биржевого ориентира его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,01 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке России составляет 7,247, а на форексе - 7,184. "Позитивом для рубля продолжают выступать ожидания встречи президентов России и США в пятницу на Аляске. Однако реакция курса рубля... по-прежнему преимущественно эмоциональная", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется, несмотря на относительно низкие котировки нефти, считает он. "Вероятно, это компенсируется экспортерами наращиванием добычи в рамках последних решений ОПЕК+. Поэтому объема поступающей в страну инвалюты пока достаточно, чтобы удовлетворять спрос на нее, хотя он и может увеличиваться со стороны восстанавливающегося импорта. Этому способствует усиление активности потребителей после спада, вызванного высокими процентными ставками", - добавляет он. Поэтому на краткосрочном горизонте биржевой юань продолжит консолидироваться в сформированном с конца июля диапазоне 10,97–11,16 рубля, оценивает Бабин. На начавшейся неделе волатильность курса рубля на российском валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной внешнеполитической неопределенности, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Курс доллара будет колебаться в интервале 79-82 рубля, юаня – 10,9-11,4 рубля", - заключает она.
