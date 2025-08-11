Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске
МОСКВА, 11 АВГ - ПРАЙМ. Страны ЕС настаивают на участии в мирном урегулировании по Украине, игнорируя при этом требования Москвы. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Когда общаются с помощью лозунгов и слоганов, не обращают внимание на ключевые противоречия: ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года", — заметил эксперт.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой должно включать в себя Украину и страны ЕС, так как это вопрос безопасности.
МОСКВА, 11 АВГ - ПРАЙМ. Страны ЕС настаивают на участии в мирном урегулировании по Украине, игнорируя при этом требования Москвы. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Когда общаются с помощью лозунгов и слоганов, не обращают внимание на ключевые противоречия: ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года", — заметил эксперт.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой должно включать в себя Украину и страны ЕС, так как это вопрос безопасности.
СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске
