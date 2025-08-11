https://1prime.ru/20250811/zayavleniya-860561878.html
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске
Страны ЕС настаивают на участии в мирном урегулировании по Украине, игнорируя при этом требования Москвы. Об этом в социальной сети Х написал профессор... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T11:46+0300
2025-08-11T11:46+0300
2025-08-11T11:46+0300
политика
ес
переговоры
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 11 АВГ - ПРАЙМ. Страны ЕС настаивают на участии в мирном урегулировании по Украине, игнорируя при этом требования Москвы. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Когда общаются с помощью лозунгов и слоганов, не обращают внимание на ключевые противоречия: ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года", — заметил эксперт.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой должно включать в себя Украину и страны ЕС, так как это вопрос безопасности.
https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, переговоры, россия, сша
Политика, ЕС, переговоры, РОССИЯ, США
На Западе обратили внимание на противоречия в ЕС перед встречей на Аляске
Дизен: ЕС требует участия в мирных переговорах, продолжая игнорировать Москву