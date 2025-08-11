Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/zelenskiy--860565975.html
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский активно ищет способы избежать территориальных потерь в свете предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:30+0300
2025-08-11T13:30+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
bloomberg
владимир зеленский
аляска
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский активно ищет способы избежать территориальных потерь в свете предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg."Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным, чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории", — сказано в публикации агентства.На прошлой неделе в ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Он отметил, что президенты двух стран планируют сосредоточиться на вопросах, касающихся достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250811/smi-860554781.html
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, bloomberg, владимир зеленский, аляска, украина
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Bloomberg, Владимир Зеленский, Аляска, УКРАИНА
13:30 11.08.2025
 
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Bloomberg: Зеленский пытается предотвратить потерю территорий по итогам встречи на Аляске

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский активно ищет способы избежать территориальных потерь в свете предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg.
"Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным, чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории", — сказано в публикации агентства.
На прошлой неделе в ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Он отметил, что президенты двух стран планируют сосредоточиться на вопросах, касающихся достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ: ЕС хочет добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
10:07
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампBloombergВладимир ЗеленскийАляскаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала