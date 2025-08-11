https://1prime.ru/20250811/zelenskiy--860565975.html

Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский активно ищет способы избежать территориальных потерь в свете предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg."Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным, чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории", — сказано в публикации агентства.На прошлой неделе в ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Он отметил, что президенты двух стран планируют сосредоточиться на вопросах, касающихся достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

