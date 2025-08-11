https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860549514.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис."Это то, что Зеленский наговорил за последние 24 часа. Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что (Владимир. — Прим. ред.) Путин и Трамп встречаются в пятницу", - отметил эксперт.По словам Меркуриса, украинский лидер пребывает в шоке от того, что, несмотря на обещания, против Москвы не ввели никакие ограничения. Ко всему прочему, все высказывания Зеленского о невозможности обсуждения вопроса территорий с российской стороной являются удобной манипуляцией, что позволяет ему прикрываться конституцией, резюмировал эксперт.
Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США