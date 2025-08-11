https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860549514.html

"Он в панике": на Западе рассказали о жутком поведении Зеленского

"Он в панике": на Западе рассказали о жутком поведении Зеленского - 11.08.2025, ПРАЙМ

"Он в панике": на Западе рассказали о жутком поведении Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T08:22+0300

2025-08-11T08:22+0300

2025-08-11T08:22+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис."Это то, что Зеленский наговорил за последние 24 часа. Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что (Владимир. — Прим. ред.) Путин и Трамп встречаются в пятницу", - отметил эксперт.По словам Меркуриса, украинский лидер пребывает в шоке от того, что, несмотря на обещания, против Москвы не ввели никакие ограничения. Ко всему прочему, все высказывания Зеленского о невозможности обсуждения вопроса территорий с российской стороной являются удобной манипуляцией, что позволяет ему прикрываться конституцией, резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20250810/vens--860538568.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский