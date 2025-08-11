Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского - 11.08.2025
Политика
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского - 11.08.2025, ПРАЙМ
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянии из-за предстоящих переговоров глав России с США на Аляске... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T08:45+0300
2025-08-11T08:45+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянии из-за предстоящих переговоров глав России с США на Аляске. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — заметил политик.По словам Филиппо, союзники Киева в Европе оказались в тупике и не представляют, как найти из него выход. По этой причине, Макрон и Зеленский находятся в оцепенении, так как их план разрушен."Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", - предупредил политик.
франция, украина, владимир зеленский
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:45 11.08.2025
 
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского

Филиппо: Зеленский в отчаянном положении из-за встречи Путина и Трампа

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянии из-за предстоящих переговоров глав России с США на Аляске. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — заметил политик.
По словам Филиппо, союзники Киева в Европе оказались в тупике и не представляют, как найти из него выход. По этой причине, Макрон и Зеленский находятся в оцепенении, так как их план разрушен.
"Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", - предупредил политик.
Политика
 
 
