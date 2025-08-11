https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860551293.html
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского
"Будьте осторожны": во Франции выступили в предупреждением из-за Зеленского
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянии из-за предстоящих переговоров глав России с США на Аляске. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — заметил политик.По словам Филиппо, союзники Киева в Европе оказались в тупике и не представляют, как найти из него выход. По этой причине, Макрон и Зеленский находятся в оцепенении, так как их план разрушен."Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", - предупредил политик.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский президент Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянии из-за предстоящих переговоров глав России с США на Аляске. Таким мнением в социальной сети Х поделился
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!" — заметил политик.
По словам Филиппо, союзники Киева в Европе оказались в тупике и не представляют, как найти из него выход. По этой причине, Макрон и Зеленский находятся в оцепенении, так как их план разрушен.
"Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны", - предупредил политик.
